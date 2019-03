RMC SPORT - Dossena: "Napoli-Juve, rosso decisivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di A Tutto Napoli su RMC Sport Network, l'ex laterale azzurro Andrea Dossena ha commentato la vittoria della Juventus sul Napoli arrivata ieri sera al San Paolo: "All'inizio la squadra di Ancelotti non riusciva a far circolare bene il pallone, però fino all'episodio chiave se la stava giocando alla pari. Non era una bellissima partita da parte di entrambe, anche perché la Juve non è in grandissima forma. Il Napoli cercava la quadratura, poi è arrivato un episodio su cui si potevano fare diverse valutazioni e vedere come sarebbe andata la partita".

A livello di gioco, meglio il Napoli della Juventus. Esterni di difesa da rivedere, però.

"Diciamo che, prima dell'errore, in questo ultimo periodo si era visto un ottimo Malcuit, da Natale in poi aveva fatto vedere ottime prestazioni. A sinistra, col rientro di Ghoulam si pensava che sarebbe stato subito pronto, ma era inevitabile che avrebbe avuto bisogno di parecchio tempo, come del resto successo a Milik".

A livello di assetto tattico, le tante modifiche possono non aver aiutato gli esterni di difesa?

"Andare a insegnare il calcio ad Ancelotti è come se i cinesi volessero insegnare ai napoletani a fare la pizza. Però è vero: quando hai delle certezze e giochi in modo codificato non giochi magari a occhi chiusi però è difficile prenderti e tu sai che certe cose ti vengono più facilmente. Per esempio, se Marek (Hamsik, ndr) avesse giocato da regista con Sarri avrebbe fatto meno fatica perché la squadra sapeva come girare. La parte positiva è che non giocando sempre allo stesso modo gli avversari hanno meno opzioni per fermarti".