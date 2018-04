RMC SPORT - Drago: "Lotta salvezza, Crotone avvantaggiato sulle altre"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Massimo Drago, ex calciatore ed oggi allenatore, nel suo intervento ad RMC Sport ha commentato così la situazione dell'Udinese: "Loro hanno cambiato Delneri con Oddo quando non arrivavano i risultati ed il gioco non rendeva per quelle che erano le qualità dei calciatori. Massimo ha avuto subito un buonissimo impatto nella squadra bianconera. Poi però purtroppo nelle ultime partite stanno arrivando tante sconfitte e c'è anche un'involuzione sotto l'aspetto tecnico. Ieri ho visto una squadra impaurita che non riesce ad esprimere quello che è il suo potenziale, mentre nella partita di andata con il Crotone, alla prima di Oddo sulla panchina friulana, ho visto una squadra molto vogliosa di voler raggiungere il risultato esprimendo anche un buonissimo calcio".

Conosce bene l'ambiente del Crotone, è una squadra che ancora una volta sta per compiere una grande impresa. E' merito anche di essere abituati a dover lottare per la salvezza?

"Sicuramente l'abitudine a dover lottare fino all'ultima giornata per un traguardo sempre storico è un vantaggio in più. Non esistono polemiche, si lavora tutti per lo stesso obiettivo fino all'ultimo secondo e questo secondo me è un valore aggiunto, rispetto magari a tante altre squadre che avendo anche organici migliori di quelli del Crotone non sono abituate a lottare per la retrocessone. E in questo momento diventa un handicap. Sicuramente la vittoria di Udine è figlia anche del pareggio con la Juventus, dove il Crotone ha meritato quel punto che poi ha creato entusiasmo e l'ha portata a fare una grande partita ieri".

Delle squadre attualmente in lotta per non retrocedere qual è la squadra con maggiori possibilità di centrare la salvezza?

"Sicuramente il Crotone in questo momento è un po' più avvantaggiato rispetto alle altre perché ha l'entusiasmo dalla sua parte. Nelle ultime due partite hanno conquistato 4 punti magari inaspettati alla vigilia e quindi hanno questo entusiasmo, mentre le altre squadre vengono da risultati negativi. L'ultima giornata ha evidenziato come il Cagliari non è riuscito ad andare oltre il pareggio con il Bologna, la sconfitta pesante della Spal e la sconfitta dell'Udinese nello scontro diretto, quindi secondo me sotto l'aspetto mentale il Crotone è avvantaggiato. Sicuramente però sarà fondamentale e importante anche il calendario nelle ultime partite".



La Spal era reduce da 7 risultati utili consecutivi, ora ha perso 3-0 con la Roma. Come si reagisce dopo una batosta del genere?

"Anche loro sono abituati a lottare. Venivano da una serie lunga di risultati utili anche se con poche vittorie ma tantissimi pareggi. Anche loro sono stati una delle poche squadre a fermare la Juventus sul pareggio, come il Crotone. Hanno raggiunto una buona quadratura soprattutto nella fase difensiva, hanno subito pochissimi gol nelle ultime gare. E' normale che incontrare la Roma non è mai facile soprattutto in questo momento di grazia della squadra giallorossa".