RMC SPORT - Drago: "Oddo un buon impatto. Poi l'involuzione"

Massimo Drago, ex calciatore ed oggi allenatore, nel suo intervento ad RMC Sport ha commentato così la situazione dell'Udinese: "Loro hanno cambiato Delneri con Oddo quando non arrivavano i risultati ed il gioco non rendeva per quelle che erano le qualità dei calciatori. Massimo ha avuto subito un buonissimo impatto nella squadra bianconera. Poi però purtroppo nelle ultime partite stanno arrivando tante sconfitte e c'è anche un'involuzione sotto l'aspetto tecnico. L'altro ieri ho visto una squadra impaurita che non riesce ad esprimere quello che è il suo potenziale, mentre nella partita di andata con il Crotone, alla prima di Oddo sulla panchina friulana, ho visto una squadra molto vogliosa di voler raggiungere il risultato esprimendo anche un buonissimo calcio".