RMC SPORT - Ds Bologna: "Soddisfatti di Inzaghi. Pulgar verso il rinnovo"

Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon è intervenuto in diretta sulle frequenze di RMC Sport Network per parlare dell'attualità di casa rossoblù. Queste le sue parole: "Le italiane in Europa? Lo avevamo detto nelle ultime due stagioni che la Serie A stava alzando il livello. Questo è un bene per tutti, per tutto il movimento. La posizione di Inzaghi? C'è stato un cambio di rotta importante, volevamo aprire un nuovo progetto e un nuovo percorso. Per questo abbiamo scelto un allenatore giovane che ha grande voglia. Ora stiamo raccogliendo meno di quanto espresso sul campo, ma la Serie A è competitiva e difficile quindi ci può stare. Dobbiamo migliorare e crescere, la squadra lo sta facendo, sta trovando identità e il lavoro del mister inizia a vedersi. Era normale servisse tempo, oltre al tecnico abbiamo cambiato tanti giocatori ma il percorso è quello giusto. Sono fiducioso per il futuro. Inzaghi in bilico? In Italia è così, il giorno in cui non si parlerà di cambio in panchina dopo alcuni risultati negativi salterò sulla sedia. Qua si valuta il risultato davanti a ogni cosa. Questo va accettato e dobbiamo solo agire di conseguenza. Siamo soddisfatti del modo di lavorare del mister, anche se, torno a ripetere, dobbiamo crescere. Ora arriviamo alla salvezza, poi vedremo cosa ci potrà regalare il futuro. Santander? Le prestazioni sono sotto gli occhi di tutti, ma è il titolare della Nazionale paraguaiana, non devo parlarne io. A volte non si ha nome o pubblicità, quindi ci sta che ci sia scetticismo. Lui si sta guadagnando la stima di tutti con un ottimo atteggiamento, ora spero solo che possa continuare così. Il momento di Destro? Non è semplice rispondere. A volte nelle dinamiche di un percorso o di una carriera si innescano delle situazioni che bloccano o rendono difficoltoso l'esprimere le proprie qualità. Lui le ha questa qualità e nessuno può metterle in dubbio, ma a volte come detto non si riesce ad esprimerle. Adesso è un calciatore che si deve un po' ritrovare, ma nel gruppo è ben inserito, si fa voler bene ed ha un atteggiamento molto positivo, anche se sta trovando meno spazio rispetto al passato. Lui però non è un problema, si sta allenando bene e noi ci aspettiamo che dia il suo contributo. Mercato di gennaio? In linea di massima non faremo nulla, la rosa è ampia e completa. Poi è ovvio che il mercato di gennaio sia legato alla classifica. In questo momento, numericamente, la rosa è conforme a quelli che sono i nostri obiettivi. Rinnovo Pulgar? Penso che non ci saranno problemi. Con gli agenti abbiamo già parlato e intavolato una base di trattativa, ora aspettiamo l'agente cileno che arriverà in Italia a breve e parleremo in modo più approfondito. Credo rinnoverà per rinnovare, ma vediamo. Fiorentina su di lui? No, non lo ha mai chiesto. Si erano fatte avanti un paio di squadre italiane ma abbiamo deciso di tenerlo".