RMC SPORT - Ds Frosinone: "Mese di ritiro utile per trovare compattezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A RMC Sport, nel Live Show, ha parlato il dirigente del Frosinone Stefano Capozucca per parlare del momento dei ciociari. "Mister Longo? Non è mai stato in discussione. La fortuna è quella di avere un presidente che è molto riflessivo. Ha considerato anche la squadra, poi ha fatto le sue valutazioni ed ha avuto ragione. La fiducia in lui è massima. Cosa è cambiato nelle ultime settimane? Sono vari fattori. Intanto abbiamo fatto quasi un mese di ritiro, che non era punitivo ma era per trovare quella compattezza che mancava. Poi abbiamo anche modo di giocare, c’è un assetto tattico più offensivo. Ciofani è importante, anche come carisma, quindi lui e le altre componenti hanno fatto sì che il Frosinone trovasse dei risultati positivi", ha detto.