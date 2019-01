RMC SPORT - Ds Genoa: "Kouamé, Napoli avanti. Piatek-Real voci normali"

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, il ds del Genoa Mario Donatelli ha commentato le ultime notizie legate alla trattativa col Napoli per il trasferimento in estate di Christian Kouamé. "Incontri in settimana con gli azzurri? Sicuramente - ha detto - sarebbe un affare per il prossimo giugno, è un ragazzo che sta facendo bene al primo anno di Serie A. Tante squadre sono interessate al calciatore, non solo il Napoli. Vedremo nei prossimi giorni, c'è stato un contatto col Napoli ma in maniera concreta non c'è stato nulla. Staremo a vedere cosa accadrà".

Possibile l'inserimento di Rog nella trattativa? "No, assolutamente. Sarebbe un affare slegato, Rog è un calciatore importante ma in questo momento il Genoa non ha interesse per il croato".

Che mercato sta vivendo il grifone a gennaio? "Il Genoa ha fatto un mercato mirato, sperando di operare al meglio. Abbiamo preso un terzino sinistro come Pezzella, ora cerchiamo qualcosa a centrocampo".

Piatek piace alle big, si parla di Real Madrid per lui. "Si tratta di un ragazzo sconosciuto a inizio stagione, è giovanissimo. E' stata un'intuizione di Preziosi, il Genoa ha creduto nelle doti del calciatore. E' arrivato con umiltà, s'è messo a disposizione del gruppo e ha lavorato sodo. Ha fatto tanti gol, è normale che sia richiestissimo in Italia e in Europa".

Su Romero c'è stato un sondaggio del Napoli? La Juve è saldamente in vantaggio in vista di giugno? "Il Napoli non ha mostrato interesse, ci sono tante squadre su di lui. Il Genoa in questo momento trattiene i propri gioielli, c'è un altro girone da disputare. Per ora dal grifone non si muoverà nessuno".