© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport durante A Tutto Napoli, il ds del Genoa, Mario Donatelli, ha parlato dell'interesse delle big nei confronti di Krzysztof Piątek: "Si tratta di un ragazzo sconosciuto a inizio stagione, è giovanissimo. È stata un'intuizione di Preziosi, il Genoa ha creduto nelle doti del calciatore. E' arrivato con umiltà, s'è messo a disposizione del gruppo e ha lavorato sodo. Ha fatto tanti gol, è normale che sia richiestissimo in Italia e in Europa".

Su Romero c'è stato un sondaggio del Napoli? La Juve è saldamente in vantaggio in vista di giugno? "Il Napoli non ha mostrato interesse, ci sono tante squadre su di lui. Il Genoa in questo momento trattiene i propri gioielli, c'è un altro girone da disputare. Per ora dal grifone non si muoverà nessuno".