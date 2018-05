RMC SPORT - Ds Partizan: "Viola, Milenkovic da Premier. Occhio a Jankovic"

A "Garrisca Al Vento!", trasmissione in onda su RMC Sport curata e realizzata dalla redazione di FirenzeViola.it, è intervenuto in diretta Ivica Iliev, ds del Partizan Belgrado, squadra dalla quale sono arrivati in viola i giovani Milenkovic e Vlahovic e con la quale la Fiorentina vanta un eccellente rapporto di mercato:

Sulla vittoria nella Coppa di Serbia: "Ieri è stata dura, ma siamo felici di aver vinto".

Su Milenkovic: "Anche l'anno scorso dissi che ha un grande talento e per me non è una sorpresa. È un grande professionista che sa cosa vuole nel suo futuro. Andrà avanti e spero che raggiunga i livelli di Vidic o di altri grandi serbi. Sono felice, lui è un giovane della nostra scuola come Vlahovic, Ljajic, Savic, Jovetic, Nastasic... Tanti dei nostri hanno giocato nella Fiorentina e si trovano bene in Italia. Ma anche altri che sono arrivati in Italia, vedi Everton Luiz nella SPAL. Ogni anno portiamo tanti giovani e giocatori che possono fare bene in Italia".

Sul suo ruolo: "Lui può giocare sia terzino che centrale ma il miglior gioco lo esprime da centrale di difesa. Questa è la mia opinione: questi due ruoli li ha fatti entrambi nel Partizan. È bravo e a 20 anni è stato convocato al Mondiale. Spero che riesca a essere anche nei 23 che andranno in Russia. Cresce molto velocemente".

Sul suo futuro: "Secondo me la Premier è adatta a lui. Ma anche in Italia. In questi due tornei si troverà alla grande ma penso possa giocare ovunque. Spero che il suo futuro sia però in Premier League".

Su Vlahovic: "Lui forse è il più grande talento in Europa in quella posizione. Forse non crescerà rapidamente come Milenkovic ma secondo me in sei mesi, massimo un anno, potrà giocare in prima squadra. Anche per lui sono ottimista, ma non solo per loro due. Abbiamo una rosa di grandi giocatori, di giovani che si mettono in mostra in tutta Europa, anche nel Torneo di Viareggio. Ogni anno potremmo mandare un talento in Italia".

Sul rapporto con la Fiorentina ed eventuali nomi per il futuro: "C'è rispetto tra le due società, è un lavoro che porta vantaggi a entrambi. Non so se se ne parla già lì, ma abbiamo un esterno montenegrino molto forte come Marko Jankovic e lui è uno che potrebbe anche arrivare in Europa. Spero che riesca ad andare in un top team".