RMC SPORT - Dt Fiorentina: "Pjaca? Decide il mister. Non parlo di arbitri"

Nel post partita di Napoli-Fiorentina, il direttore tecnico viola Carlos Freitas ha commentato così la prima sconfitta della squadra Viola in campionato: “In alcune circostanze abbiamo avuto grande personalità da parte di tutta la squadra. Bisogna considerare la qualità dell’avversario che hai davanti. Bisogna pensare che per crescere bisogna affrontare questi tipi di avversari. Pjaca? Sono decisione del mister. Arbitro? Non posso commentare il lavoro dell’arbitro. Sfiduciata nel finale? Non mi sembra. Non riesco ad analizzare la squadra guardando solo il gol. La partita era molto equilibrata. Nel primo tempo potevamo fare male, mentre nel secondo tempo non siamo stati molto incisivi. Sicuramente abbiamo affrontato una squadra difficilissima e siamo arrivati a tanto così da portare a casa un punto”.