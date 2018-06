RMC SPORT - Durante: "Malcom meglio se non va all'Inter"

Sabatino Durante, agente ed esperto di calcio brasiliano, a RMC Sport Live Show: "Le stelle in Brasile ci sono sempre state ma di Neymar ne nascono uno ogni venti anni. Ci sono dei grandi talenti che però a volte non trovano terreno fertile in Europa".

Si parla molto di Verissimo, accostato al Torino ma anche alla Lazio. Può arrivare?

"Non è andato al Mondiale solo perché il Brasile ha ottimi difensori ma sarà uno dei giocatori del futuro della Nazionale. Ha un grande futuro e può già giocare in una media squadra italiana ma il problema è che il giocatore per meno di 15 milioni di euro non si muove".

Si parla molto di Malcom in chiave Inter. Che ne pensi?

"E' un '97 e lo dico con grande dispiacere perché sono interista, l'Inter non ha mai avuto feeling con i giovani, basti pensare a Coutinho. L'Inter non l'ha saputo valorizzare e lo stesso discorso vale per Gabigol. Giocatori sudamericani arrivano in Europa e difficilmente digeriscono il fatto di essere panchinari. Malcom lo conosco benissimo e la valutazione di 45-50 milioni sono troppi. Per tutto quello che ho detto è meglio se prende un'altra direzione".

Un nome dal Brasile?

"Luan del Gremio. Su di lui ci metto la mano sul fuoco. E' un centrocampista che però costa 20-25 milioni di euro. Non va al Mondiale solo perché il ct non gioca con un trequartista ma è un giocatore di assoluto valore".