RMC SPORT - E. Rossi: "Torino, puoi lottare per l'Europa League"

Fonte: Dall'inviato Sebastian Donzella

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Ai microfoni di RMC Sport ha parlato Ezio Rossi, allenatore, a margine di un memorial Don Aldo Rabino giocato a Milazzo: “Il Torino? È chiaro che le dimensioni del Torino sono queste, credo sia giusto fare questa premessa. Ci sono campionati dove puoi arrivare decimo, undicesimo, magari arrivare a raggiungere l’Europa League. Credo che la realtà del Torino sia questa, anche se sarebbe bello vederlo lottare per l’Europa fino alla fine. Lottare per l’Europa League l’anno prossimo? Io credo di sì, le basi di una buona squadra ci sono. Se si riuscirà a dare un po’ più di continuità a quello fatto quest’anno, mettendo giocatori adatti al gioco di Mazzarri, si può fare. Il Torino può inserirsi pian piano, penso che la società stia facendo un buon lavoro. Io credo che questa sia la dimensione che deve riuscire a raggiungere il Torino”.

Sui playoff di Serie B. “Bisogna capire come reagirà il Frosinone alla brutta batosta subita l’ultimo turno. Per qualità sicuramente Palermo e Frosinone hanno qualcosa in più rispetto alle altre. Anche col caldo nelle partite decisive penso che la qualità dei calciatori possa essere decisiva. E queste due squadre hanno qualcosa in più”.

Sul Lecce. “Ci ho giocato quando avevo 21 anni, ci ho fatto la mia prima promozione, è un posto dove torno sempre volentieri. La società vuole costruire qualcosa di duraturo, mi sembrano persone serie e sono riusciti a centrare questa promozione. Speriamo sia il primo mattone per costruire qualcosa che li possa riportare in Serie A perché il Lecce a livello di passione può ambire a questo. Bisogna costruire piano piano una realtà che si confermi duratura per fare il salto entro 2-3 anni”.

Sul Catania. “Sembra la squadra favorita, l’unico dubbio legato a queste squadre è che sono state ferme un po’ di tempo. L’unica perplessità è che possano perdere il ritmo partita, ma credo che comunque il Catania sia favorita per la rosa di calciatori che ha”.