Dalla zona mista della Dacia Arena di Udine, l'autore del gol della Fiorentina Edimilson Fernandes, che ha permesso ai viola di pareggiare con l'Udinese, ha parlato così della prossima sfida al Napoli e della sua situazione contrattuale: "E' una grande squadra: dobbiamo far di tutto per giocare bene e vincere. Il mio riscatto? Non ho ancora parlato con la società, ma io lavoro per quello. Poi si vedrà a fine campionato".