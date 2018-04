RMC SPORT - El Shaarawy: "Liverpool? Poche possibilità. Come col Barça"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

Prima il Chievo, poi il sogno rimonta contro il Liverpool. La Roma ha le idee chiare, Stephan El Shaarawy, raggiunto a margine di un evento della Junior Tim Cup, ne parla anche a RMC Sport: "Adesso penso che ci sia da prepara una gara importante, quella col Chievo. Dobbiamo cercare di mantenere la terza posizione, per noi è fondamentale. Poi ripenseremo alla partita col Liverpool, ci toccherà fare un'altra impresa. Abbiamo dimostrato di sapere fare prestazioni importanti e risultati importanti, come successo contro il Barcellona".

Sugli scontri fra le tifoserie.

"Sono cose che non si possono tollerare, che non devono esistere nel mondo del calcio. Oggi mi fa piacere essere in mezzo ai bambini per dare un messaggio pulito al calcio italiano ed europeo".

Ti aspetti di essere titolare all'Olimpico contro il Liverpool?

"Non lo so ancora. Però dobbiamo essere tutti pronti per questa partita, sia chi gioca che chi non gioca. Sarà importante l'aiuto di tutti, come successo contro il Barcellona".

Cosa servirà per la rimonta?

"Dovremo fare una partita perfetta, senza sbagliare niente. Un gol ci può costare la finale, dovremo cercare di essere attenti in tutte le situazioni. Lì davanti sono imprevedibili e sotto porta non sbagliano mai".

Ti aspettavi un Salah così decisivo?

"Ha avuto una crescita esponenziale. Era forte già a Roma, a Liverpool ha raggiunto una maturità incredibile. Sono contento per lui, è un ragazzo perbene che cura ogni dettaglio. Se lo merita".

A livello tattico più forte il Barcellona o il Liverpool?

"Abbiamo tenuto lo stesso modulo di gioco, col Liverpool non è andata bene perché sono stati letali sulle ripartenze. Penso che al ritorno il modulo sarà poco importante, la testa, la voglia di non mollare e la qualità conteranno più del modulo. Dovremo essere concentrati fino alla fine".

Prima c'è il Chievo.

"Sì, noi siamo terzi, abbiamo la fortuna di essere davanti a tutti quindi dobbiamo pensare di vincerle tutte. Vogliamo giocare in Champions anche l'anno prossimo".

Quante possibilità ci sono di riuscire nella rimonta?

"Sono poche, come lo erano col Barcellona. E come lo eranno quelle di passare il girone: nessuno ci credeva".