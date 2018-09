RMC Sport - Empoli, Andreazzoli: "Fanno piacere le parole di Inzaghi"

Lazio batte Empoli 1-0, gol di Parolo al Castellani. Quadrata, pratica, vincente: parafrasando una nota pubblicità, la Lazio vince di misura in casa dell'Empoli senza strafare ma anche senza rischiare. In una partita divertente e ben giocata da entrambe le squadre, con i tre tenori...

Tante occasioni create? "Il corso delle cose cambierà a furia di creare occasioni, basti vedere quelle di oggi di Caputo ed Acquah, alla fine sbagli di qualche cosa ma di solito sono palle che entrano. Dobbiamo focalizzarci sulla capacità di crearle queste situazioni e di cercare di migliorarci. La Roma? Oggi stavo pranzando e non l’ho vista, non dico nulla”.

Sulla rivincita del 26 maggio? "La questione relativa al 26 maggio ha influito meno di niente durante questa settimana, perché io non devo prendere rivincite nei confronti di nessuno. Ho perso una partita a quel tempo, una sfida che avremmo potuto anche vincere, giocata male da entrambe le squadre (Lazio e Roma, ndr). E si tratta di una sfida che è rimasta lì, chiaramente dispiace perché tutt’oggi si parla di quanto accaduto 5 anni fa. Se fosse capitato un altro risultato chissà, sarebbero cambiate tante cose. Si tratta comunque di una partita di calcio".

Sulla Lazio? "Ho visto la Lazio che mi aspettavo, forte e con tanta qualità. Non è riuscita a fare quello che fa di solito e che fa anche molto bene: cioè la partecipazione offensiva di tanti elementi di qualità. Credo che questo sia da ascrivere al fatto che noi li abbiamo perseguitati un po’. Sono forti, sono ben condotti ed hanno partecipazione. Si tratta di una squadra che gioca bene e mi piace".

Dopo la sconfitta accusata contro la Lazio, il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato ai microfoni di RMC Sport : "Inzaghi ha detto che l’Empoli ha giocato bene e questo mi fa piacere, avere il riconoscimento degli avversari è sempre una conferma di quello che io penso. A noi ci fa piacere questo, ma ci interessa molto la sostanza che sono i punti. Oggi è la terza volta che avremmo potuto ottenere qualche punto in più ma non ci siamo riusciti. La nostra convinzione è quella che continuando così arriveranno i risultati".

