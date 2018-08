RMC SPORT - Empoli, Andreazzoli: "Una delle nostre migliori gare"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli commenta così il ko subito sul campo del Genoa: “Ho visto una bella gara da parte della mia squadra, venire a giocare qui ed esprimersi in questa maniera credo che sia stato soddisfacente. Chiaro che non portiamo a casa niente e di questo me ne dispiaccio, i ragazzi meritavano questa soddisfazione, ma dal mio punto di vista per come abbiamo giocato penso sia una delle migliori gare da quando sono a Empoli. Dal punto di vista dell’allenatore la gara l’abbiamo vinta, abbiamo espresso un buon gioco, non ci stavamo a perdere questa gara. Li abbiamo schiantati sul piano fisico, c’è stata una squadra sola in campo, loro sono stati bravi a ottenere il massimo da quello che hanno fatto. È una cosa a cui dovremo abituarci”.