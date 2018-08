RMC SPORT - Empoli, Capezzi: "Siamo sulla strada giusta"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Federico De Luca

Leonardo Capezzi, giocatore dell’Empoli, ha commentato così il ko subito sul campo del Genoa: “Siamo venuti in un campo difficile, ci siamo imposti da grande squadra, abbiamo creato, purtroppo non è andata bene perché abbiamo raccolto zero punti. Ma la strada è quella giusta, sicuramente ci porterà punti. Portiamo a casa comunque delle cose positive, contro un avversario di livello ci siamo imposti, abbiamo concesso solo qualche ripartenza. Dobbiamo lavorare, ma sicuramente ci sono ampi margini di miglioramento. Mi sto trovando bene, sono contento. È importante per me trovare continuità, giocare così mi dà fiducia e mi permette di migliorare, anche perché venivo da un anno in cui avevo giocato poco. Dobbiamo abituarci tutti a giocare più ruoli”.