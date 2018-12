Fonte: dall'inviato a Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche oggi ha segnato: Francesco Caputo è senza dubbio il trascinatore offensivo dell'Empoli. Il capocannoniere dei toscani, a segno anche oggi nella vittoria in casa contro il Bologna, ha così commentato in zona mista il successo, ai microfoni di RMC Sport: "Sapevamo che oggi non era facile. Affrontavamo un'avversaria per la salvezza: qualcuno ha sentito la pressione della partita ed è giusto così perché ci tenevamo tantissimo. Ci siamo un po' abbassati ma siamo stati bravi a sbloccarla e tenere botta. Abbiamo dato il massimo per vincere e ci siamo riusciti: questo è importante. Dobbiamo giocare da provinciali perché ci dobbiamo salvare. Giocando così arrivano i risultati: 10 punti in quattro partite è un buon bottino. Siamo contenti ma guardiamo subito alla prossima partita. Sul gol ringrazio anche Nino perché abbiamo fatto un bello scambio rapido. Ma è stato bello anche l'atteggiamento della squadra, ci siamo compattati". Sulla partita contro la Fiorentina ha infine aggiunto: "Sappiamo tutti l'importanza che ha questa partita. Speriamo che tutta la gente di Empoli sia con noi a Firenze: abbiamo bisogno di loro. Andremo là per giocarcela, la nostra mentalità è questa. Sappiamo che partita è: è La partita. Vogliamo tifosi in massa, che ci sostengano. Dobbiamo superare gli ostacoli rimanendo uniti".