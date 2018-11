RMC SPORT - Empoli, Corsi: "Di Lorenzo piace. Caputo da doppia cifra"

© foto di Federico De Luca

Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport:

Su Di Lorenzo

"Piace, ha fatto molto bene, nelle ultime tre gare l'ho visto un po' più teso. Forse sente la pressione. Dal punto di vista tecnico e caratteriale è da 10. È di grande qualità, soprattutto dal punto di vista atletico è devastante. Avrà il modo di dare il meglio di sé ma molto dipenderà da come si esprimerà la squadra".

Su Caputo

"Anche vedendolo in B si vedeva il suo valore. Ha 31 anni ed entusiasta di stare in A, lo si vede anche negli allenamenti. Non mi meraviglierei se andasse in doppia cifra. Tanti lo hanno fatto con noi, da Tavano ad Eder".