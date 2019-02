RMC SPORT - Empoli, Dell'Orco: "Giocato alla pari contro la Lazio"

© foto di Federico Gaetano

Cristian Dell’Orco, difensore dell’Empoli, ha parlato in zona mista anche a RMC Sport dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio: “Abbiamo giocato alla pari contro una grande squadra come la Lazio. Dobbiamo essere più concreti in avanti ma abbiamo fatto una buonissima partita. Dobbiamo dare qualcosina in più per far punti quando giochiamo così bene. La Lazio è una squadra di qualità con una rosa ampia e si può giocare un posto in Champions League fino alla fine della stagione".