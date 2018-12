RMC SPORT - Empoli, Di Lorenzo: "Gara equilibrata, dispiace per il ko"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Giovanni Di Lorenzo, terzino dell'Empoli, in zona mista nel post-gara di Fiorentina-Empoli: “E’ stata una partita equilibrata, dispiace perché potevamo andare a riposo in vantaggio. Nel secondo tempo la gara è stata decisa da alcuni episodi. Mancato coraggio? Non penso, abbiamo fatto il nostro gioco come ci chiede il mister".