RMC SPORT - Empoli, fumata bianca con Iachini: sarà il nuovo tecnico

Serie B, il Perugia sbanca Livorno: 3-2 per gli ospiti

Crotone, Oddo: "Siamo in ritardo, l'obiettivo sono i playoff"

La Cremonese ci prova per Nicola: la situazione

Venezia, Zenga: "Non ho fatto nulla, tutto merito dei ragazzi"

Cremonese, Nicola verso il no. Idee Cosmi e Di Carlo

Venezia, Tacopina: "Sicuro che Zenga fosse il tecnico giusto per noi"

Palermo, Zamparini chiama Marotta. No dell'ex ad della Juve

Il Centro: “Pescara all'assalto per la vetta”

Tre squadre di Serie C si muovono per Giorgi

Cremonese, Rastelli si presenta: "Voglio conquistare i play off"

Livorno, Spinelli: "Domani lascio il calcio. Per sempre. Club al sindaco"

Mandorlini dopo l'esonero da Cremona: "Scelta da non commentare"

Salernitana, risentimento muscolare per Di Gennaro

Pescara, Gravillon al 45': "Serve un altro gol per chiuderla"

Pescara in vantaggio, ma il Lecce è vivo: 2-1 al 45'

Giuseppe Iachini sarà il nuovo allenatore dell'Empoli: secondo quanto raccolto da RMC Sport , il club toscano ha trovato l'accordo con il tecnico ex Sassuolo. Sostituirà Aurelio Andreazzoli , esonerato quest'oggi.

