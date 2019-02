RMC SPORT - Empoli, Iachini: "Ci mancano 3-4 punti. Che cuore Krunic"

Fonte: Dall'inviato Dimitri Conti

Intervistato da RMC Sport dopo il pari per 2-2 col Chievo, il tecnico dell'Empoli Beppe Iachini ha parlato così: "Il calcio a volte è davvero incredibile. Oggi abbiamo subito gol proprio quando avevamo preso in mano la partita. Il 2-0 ci avrebbe potuto tagliare le gambe, ma siamo riusciti a recuperare il risultato per poi fallire la giocata del terzo gol. Non abbiamo fatto tre punti, ma li faremo la prossima volta. Ringrazio i tifosi che ci sono stati vicini anche col Chievo, la squadra lo ha sentito e ha dato tutto per vincerla fino alla fine".

Sul gol dell'1-2 di Caputo: "Abbiamo sempre lottato, combattuto e giocato a calcio. Poi quando segni è logico che nella testa cambia tutto. Purtroppo ci hanno penalizzato degli errori individuali nelle ultime partite, avremmo dovuto conquistare almeno tre o quattro punti in più. Il mercato ha cambiato tanti giocatori: ora azzeriamo tutto e ripartiamo".

Su Krunic: "Nonostante l'operazione alla mano ha giocato con grande cuore. Dobbiamo continuare con questo spirito".

Sui nuovi arrivati: "In un giorno non posso chiedere molto a Farias e Oberlin. Hanno fatto alcuni errori nei tempi di gioco, ma era impossibile aspettarsi di più da loro".

Sui problemi difensivi: "Dobbiamo continuare a lavorare. Alcuni ragazzi affrontano la Serie A con emotività, sfidando attaccanti di grande prestigio. Quando prenderemo qualche gol in meno, giocando come facciamo e segnando così tanto, raccoglieremo sicuramente quanto seminiamo".