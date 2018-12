© foto di Federico Gaetano

Giuseppe Iachini, allenatore dell'Empoli, dopo la vittoria con il Bologna è intervenuto in mixed zone ai microfoni di RMC Sport proiettandosi alla sfida contro la Fiorentina: “Noi usciamo da questa partita con qualche acciacco e qualche situazione da verificare. Dobbiamo continuare così, non abbiamo fatto niente. Affrontiamo una grande squadra come la Fiorentina, che ha sempre creato presupposti per vincere. E' una squadra di qualità, ben organizzata. E' stata casa mia per tanti anni, ho vissuto una bella esperienza e spero di viverne una altrettanto bella qua".