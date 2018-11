RMC SPORT - Empoli, Iachini: "Importante la reazione, vittoria meritata"

Fonte: Dall'inviato Dimitri Conti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la rimonta arrivata contro l'Atalanta, il tecnico dell'Empoli Beppe Iachini è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "La squadra ha avuto organizzazione, mentalità, gioco, atteggiamento perché abbiamo creato tanto, siamo andati a preparare certe situazioni tattiche in pochi giorni e i ragazzi sono stati bravi a portarle in campo, siamo andati ad aggredire molto alti una squadra forte come l'Atalanta. Non dimentichiamo che venivamo da un ruolino di marcia molto importante, hanno battuto 4-1 l'Inter, abbiamo concesso pochissimo, paradossalmente ci siamo trovati sotto di due gol e sembrava incredibile, dal rigore sbagliato siamo passati sul 2-0, questo poteva ammazzare anche un Toro invece abbiamo continuare a fare quello che dovevamo fare, ci eravamo detti di non abbassare mai la guardia, si mette palla al centro e si continua a giocare e si fanno le cose che si preparano. Alla fine sono stati premiati perché hanno fatto una grandissima partita concedendo pochissimo ad una squadra molto forte e andando a prendersi il risultato e i tre punti".

Soddisfatto della prestazione con la difesa a tre?

"Avevo già detto in precedenza che questa squadra ha nelle sue corde la possibilità di giocare a tre, a quattro dietro essendo sempre propositiva, abbiamo tirato molto in porta, non contano i moduli, conta l'atteggiamento, il carattere dei giocatori, come affronti le gare, come le vai a giocare e come ti muovi. La squadra l'ha fatto, mi interessa poco il modulo, cerco di facilitare il compito ai giocatori, i ragazzi hanno fatto bene e ringrazio i tifosi che sul 2-0 hanno capito che il risultato era ingiusto, ci hanno appoggiati e i ragazzi li hanno ricambiati".