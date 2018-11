RMC SPORT - Empoli, Iachini: "La squadra ha ricambiato i tifosi"

© foto di Federico Gaetano

Dopo la rimonta arrivata contro l'Atalanta, il tecnico dell'Empoli Giuseppe Iachini è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "La difesa a tre? Avevo già detto in precedenza che questa squadra ha nelle sue corde la possibilità di giocare a tre, a quattro dietro essendo sempre propositiva, abbiamo tirato molto in porta, non contano i moduli, conta l'atteggiamento, il carattere dei giocatori, come affronti le gare, come le vai a giocare e come ti muovi. La squadra l'ha fatto, mi interessa poco il modulo, cerco di facilitare il compito ai giocatori, i ragazzi hanno fatto bene e ringrazio i tifosi che sul 2-0 hanno capito che il risultato era ingiusto, ci hanno appoggiati e i ragazzi li hanno ricambiati".