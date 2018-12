© foto di Federico Gaetano

Antonino La Gumina, attaccante dell'Empoli che ha deciso con il suo gol la partita di oggi pomeriggio contro il Bologna, ha commentato in zona mista i vari temi del post-partita. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport: "Derby con la Fiorentina domenica? So già tutto. Con la Fiorentina è un derby ed è sentito: andiamo là come affrontiamo ogni gara, consapevoli che sfidiamo una grande ma consapevoli di quanto stiamo facendo".