Antonino La Gumina, attaccante dell'Empoli che ha deciso con il suo gol la partita di oggi pomeriggio contro il Bologna, ha commentato in zona mista i vari temi del post-partita. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport: "Sono molto contento. Siamo entrati carichi: il mister ci ha detto a lungo che il Bologna era tosto. Ci siamo fatti trovare pronti e sono contento per il gol. Nell'azione del gol di Caputo sono venuto incontro e gli ho dato la palla sul movimento: bravo lui. Dobbiamo stare sempre con la testa bassa e pedalare così come stiamo facendo. Le prestazioni si possono migliorare solamente allenandosi forte in settimana. Il mio gol? Tutto è successo veloce. Non sapevo se era fuorigioco ma l'ho messa dentro. La fiducia arriva: più giochiamo, più cresce. Zajc? I cambi servono per dare freschezza, questo è stato fondamentale. Derby con la Fiorentina domenica? So già tutto. Con la Fiorentina è un derby ed è sentito: andiamo là come affrontiamo ogni gara, consapevoli che sfidiamo una grande ma consapevoli di quanto stiamo facendo".