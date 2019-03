RMC SPORT - Empoli, Pasqual: "Da qui a fine campionato sono tutte finali"

© foto di Federico Gaetano

L'Empoli ha perso 2-1 in casa della Roma. Nel dopo partita ha parlato il capitano Manuel Pasqual anche ai microfoni di RMC Sport: "Nel secondo tempo siamo riusciti a far allungare la Roma creando qualche opportunità. Il gol alla fine è un peccato perché potevamo venir fuori con qualcosa di più dall'Olimpico. Da qui alla fine ci attendono undici finali perché vogliamo rimanere fuori dalla zona retrocessione. La partita contro il Frosinone sarà un altro crocevia per la stagione dell'Empoli".