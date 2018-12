RMC SPORT - Empoli, Untersee: "Felice per la fiducia, peccato per lo 0-1"

Fonte: Dall'inviato al Castellani, DImitri Conti

Il terzino dell’Empoli, Joel Untersee, ha commentato la sconfitta contro l’Inter ai microfoni di RMC SPORT: “Oggi abbiamo difeso molto bene nel primo tempo, con coraggio e personalità. Volevamo provare a conquistare un punto con l’Inter, ma purtroppo nel finale è arrivato il gol di Keita. Siamo delusi per il risultato che è arrivato”.

Sulla posizione in campo: “Riesco a giocare sia a 4 o a 5 dietro, io in campo do sempre il massimo. Sono contento di aver giocato titolare e ringrazio il mister per la fiducia. Nella ripresa ho pagato fisicamente il non aver giocato negli ultimi mesi, ma sono felice per la prima da titolare”.

Un buon Empoli, sopratutto dietro: “Oggi abbiamo difeso molto alti, parlando tra di noi per rimanere concentrati e ridurre gli errori. Sopratutto nel primo tempo ne siamo usciti alla grande. Io ho sofferto un po’ negli ultimi mesi, non avendo giocato. Adesso ringrazio Iachini che mi ha dato fiducia e voglio ripagarlo in campo”.

La sosta servirà per ricaricare le pile?

“Come all’inizio avevamo fatto quattro risultati utili di fila e non eravamo fenomeni, non siamo diventati scarsi dopo queste quattro sconfitte. Credo che abbiamo le possibilità di salvarci e voglio fare i complimenti alla squadra per la buona prova di oggi. Ci abbiamo provato fino alla fine”, riporta Empolichannel.it.