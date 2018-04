RMC SPORT - Eranio: "Juve favorita, per il Napoli è l'ultima chance"

Stefano Eranio, ex calciatore del Milan, ha parlato ai microfoni di RMC Sport della sfida Scudetto tra Juventus e Napoli: “La Juve è favorita perché è davanti in campionato ma la partita contro il Crotone ha lasciato l’amaro in bocca. Questo ci fa capire che si possono fare tanti pensieri ma parla sempre il campo. Per il Napoli sarà davvero l’ultima possibilità per riaprire il discorso scudetto”.