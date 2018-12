RMC SPORT - Eranio: "Milan, punta in alto. Ibrahimovic utile se..."

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, è intervenuto Stefano Eranio. Per l'ex giocatore di Genoa e Milan un pensiero sul campionato dei rossoneri, con un occhio vigile anche sul mercato di gennaio. Queste le sue parole:

Stefano, l'arrivo di Ibrahimovic al Milan potrebbe compromettere la stagione di Cutrone? Riprenderesti lo svedese?

“Il Cutrone di oggi è indispensabile per questo Milan, grazie al suo encomiabile atteggiamento e alla voglia di non mollare mai. Parliamo del futuro della nostra Nazionale. Ibrahimovich, a determinate condizioni, è un acquisto che comprendo, anche se le minestre riscaldate non mi sono mai piaciute: lo svedese ha qualità indiscutibili e, a patto che accetti di mettersi a disposizione, può fare molto comodo al Milan”.

Guardando la classifica, il Milan da chi deve difendere di più il 4° posto?

“Sicuramente Lazio e Roma sono le squadre più pericolose. Aggiungo però che anche l'Inter deve stare attenta, visto il periodo di flessione e il calo fisico che sta vivendo. Se Nainggolan, elemento fondamentale per i nerazzurri, non torna quello che abbiamo imparato a conoscere non escluderei che il Milan possa puntare anche al 3° posto...”