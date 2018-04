RMC SPORT - Eranio: "Milan, vendi Donnarumma per fare mercato"

Stefano Eranio, ex giocatore del Milan, a RMC Sport Live Show, ha parlato così nel corso della partita dei rossoneri contro il Benevento, quando il risultato era ancora sullo 0-0: “Bisogna essere soddisfatti per quello che ha fatto il Milan da quando è arrivato Gattuso. Gennaro ha ricompattato la squadra riuscendo a dare continuità di risultati. E’ normale che manchi qualcosa per lottare con quelle davanti, ma intanto si deve giocare una finale di Coppa Italia in cui può succedere di tutto. Io sono soddisfatto sino ad ora ma mi auguro per Gattuso ed il Milan che si possa fare anche meglio”.

Il Milan ha intenzione di rinforzarsi con due o tre nuovi innesti. Bastano per colmare il gap con la zona Champions?

“Bisogna vedere la qualità dei giocatori che saranno acquistati e sarà normale sacrificare un pezzo pregiato. Io venderei Donnarumma, anche per tutto quello che è successo l'estate scorsa. Se prendi pochi giocatori ma buoni, calciatori determinanti, che ti fanno la differenza in campo allora la qualità generale della squadra aumenta”.

Domani Juventus-Napoli. Che partita sarà?

“La Juve è favorita perché è davanti in campionato ma la partita contro il Crotone ha lasciato l’amaro in bocca. Questo ci fa capire che si possono fare tanti pensieri ma parla sempre il campo. Per il Napoli sarà davvero l’ultima possibilità per riaprire il discorso scudetto”.