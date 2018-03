RMC SPORT - Escobar: "Siviglia, Montella bravo a creare una squadra"

Il giornalista spagnolo Alvaro Escobar ha commentato così ad RMC Sport la qualificazione del Siviglia ai quarti di finale di Champions League: "Per il Siviglia è una stagione un po' strana, sta facendo un campionato irregolare e ormai l'obiettivo iniziale di arrivare al quarto posto non è più raggiungibile. In Coppa del Re invece è riuscita ad arrivare in finale, dove giocherà con il Barcellona, mentre ieri ha ottenuto questo successo clamoroso contro il Manchester United conquistanto il passaggio ai quarti di finale".

Cosa si dice a Siviglia di Montella?

"Era un allenatore molto sconosciuto quando è arrivato. Il credito l'ha ottenuto con la Coppa del Re dopo la partita con l'Atletico Madrid, dove nessuno credeva che il Siviglia potesse vincere ed invece si è imposto in entrambe le gare. La cosa importante che ha fatto Montella a Siviglia è stata quella di aver creato una squadra. Questo era il problema che c'era con l'allenatore precedente, Eduardo Berizzo, che non aveva una base da cui partire. Montella invece è riuscito a trovare una base, una formazione titolare. Questo è quello che è piaciuto di più ai tifosi".

A Siviglia che squadra vorrebbero come prossima avversaria in Champions?

"Certamente la squadra che a Siviglia vogliono tutti è la Roma, mentre nessuno si augura di prendere Real Madrid e Barcellona. Forse tutti vogliono la Roma anche perché c'è Monchi. Si pensa che i giallorossi siano quella che ha un livello più o meno pari a quello del Siviglia".