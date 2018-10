RMC SPORT - Ezio Rossi: "Belotti si aspetta troppo, serve un passo indietro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, l'ex allenatore e giocatore del Torino Ezio Rossi ha parlato delle difficoltà incontrate da Belotti in questo inizio di campionato: "Probabilmente si aspetta troppo da se stesso, credo che sia un ottimo giocatore, non è fuoriclasse, è il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero, è un giocatore che deve capire che una volta che fa quel lavoro sporco, può arrivare in doppia cifra non ai livelli dei fuoriclasse, può essere importante, se ti aspetti troppo da lui o lui troppo da se stesso farà più fatica. E' un guerriero, un giocatore da Toro ma secondo me deve fare un passo indietro e rendersi conto sia lui e tutti quelli che lo hanno osannato quando ha fatto 26 gol. E' un ragazzo intelligente e maturo, mi auguro che si renda conto di questa situazione e mi auguro che il contorno non si aspetti troppo da Belotti".