RMC SPORT - Ezio Rossi: "Cairo imprenditore, serve più cuore al Toro"

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, l'ex allenatore e giocatore del Torino Ezio Rossi ha parlato di alcuni temi legati alla squadra granata:

Sull'esperienza al Torino

"Sicuramente per me è motivo d'orgoglio essere stato allenatore e calciatore del Torino. Sono cresciuto a 50 metri da Filadelfia, aver fatto tutto quello che sognavo da bambino è il massimo, anche se ho allenato il Torino nel periodo più triste a livello societario ma al cuore non si risponde. Filadelfia era la mia seconda casa, sono cresciuto a Cerrini e Groppi, per poi calcare lo stadio sin da piccolo. Ho avuto grandi soddisfazioni da giocatore, meno da allenatore quando al secondo anno venni esonerato alla 40a giornata, fu un duro colpo da accettare ma la vita è così, bisogna andare avanti".

Sull'operato di Cairo?

"Credo che sia un grande imprenditore, purtroppo i tifosi del Toro sono legati ad altre cose, il Filadelfia non è stato costruito grazie a Cairo ma all'aiuto di altre persone, tra l'altro non è ancora finito e in più Cairo è un imprenditore, purtroppo i tifosi del Toro vorrebbero poter sognare ma in questo momenti sembra non poterli fare, ma sognare significa lottare fino all'ultimo per un piazzamento Uefa. Il calcio di oggi fatto di grandi bilanci toglie i sogni ai bambini, quindi le realtà come Torino, Fiorentina, Lazio, che prima potevamo vincere lo Scudetto, ora puntano solo ad un posto in Europa. I tifosi del Torino non accettano la mediocrità, vorrebbero vedere un Toro più sanguigno sia dal punto di vista societario che dai giocatori, da parte del campo è più difficile, dal punto di vista della società servirebbe un pelino più di cuore".

Come mai Belotti fa fatica?

"Probabilmente si aspetta troppo da se stesso, credo che sia un ottimo giocatore, non è fuoriclasse, è il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero, è un giocatore che deve capire che una volta che fa quel lavoro sporco, può arrivare in doppia cifra non ai livelli dei fuoriclasse, può essere importante, se ti aspetti troppo da lui o lui troppo da se stesso farà più fatica. E' un guerriero, un giocatore da Toro ma secondo me deve fare un passo indietro e rendersi conto sia lui e tutti quelli che lo hanno osannato quando ha fatto 26 gol. E' un ragazzo intelligente e maturo, mi auguro che si renda conto di questa situazione e mi auguro che il contorno non si aspetti troppo da Belotti".