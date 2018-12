RMC SPORT - F. Cannavaro: “Attrezzati per l’Europa. Futuro? Obiettivo A

© foto di Federico De Luca

Non solo il Napoli è in lotta per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Anche l’Inter, infatti, stasera punta ad accedere nella top 16 europea. Fabio Cannavaro, ex difensore di Napoli, Juventus, Inter e Nazionale, ha parlato ieri sera al microfono di RMC Sport e Tuttomercatoweb.com.

L’Italia può portare quattro squadre agli ottavi, credi che il calcio italiano sia in crescita? “Vedendo il campionato no, perché la Juve continua a dominare. Ma in coppa le squadre sono cresciute, forse sono formazioni attrezzate più per l’Europa che per la Serie A. Sono arrivati calciatori forti dall’estero, è una cosa importante”.

Ora sei in Cina, alla guida del Guangzhou Evergrande. Un domani avrai voglia di tornare in Serie A? “Penso che questo sia l’obiettivo di tutti, tornare nel calcio che conta. Io mi sto preparando al meglio. Sto facendo la gavetta, sono contento di quanto sto facendo e spero di farmi trovare pronto”.