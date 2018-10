RMC SPORT - F. Cudicini: "Donnarumma saprà rialzarsi"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Quest'oggi, nel Maracanà di RMC Sport, è intervenuto l'ex portiere di Milan e Roma Fabio Cudicini. Il “Ragno Nero” ha commentato il grossolano errore commesso dall'estremo difensore rossonero Donnarumma nel derby di Milano. Queste le sue parole:



Una papera abbastanza ingiustificabile, quella di Donnarumma...



"Credo sia stato ingannato dalla traiettoria, il traversone era lungo e lento. Gianluigi aveva tutto il tempo di organizzare un intervento migliore, purtroppo è avanzato troppo ed ha capito in ritardo che non sarebbe arrivato su quel pallone. E' stato indubbiamente un errore di valutazione. Parliamo comunque di un ragazzo di 19 anni: errori del genere, vista l'età, possono starci".



Presto, dunque, per definirlo erede di Buffon...

"Effettivamente mi sembra un paragone abbastanza prematuro. Solo il tempo dirà se riuscirà a ripercorrere le orme dell'ex estremo difensore della Juventus".



L'errore di un portiere è irrimediabilmente più visibile...

"Non c'è dubbio. Dobbiamo considerare anche la condizione psicologica del ragazzo. Spero che Donnarumma dimentichi in fretta questo incidente: affronterà un momento particolarmente delicato, ma non deve assolutamente scoraggiarsi. Per lui parlano i numeri: 100 presenze in Serie A non si fanno per caso. Gli errori capitano a tutti, anche a portieri ben più esperti".