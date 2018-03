RMC SPORT - Fabbricini: "A giugno prenderemo una decisione sul CT"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Losapio

Roberto Fabbricini, commissario della FIGC, ha parlato ai microfoni di RMC Sport prima dell'amichevole di Manchester tra Italia e Argentina: "Le premesse sono quelle che conosciamo. Si parte da Manchester, sicuri che faremo bene. Questo è un bellissimo gruppo, concentrato e motivato, li ho visti sereni. Questa non è un'amichevole, soprattutto per loro ma anche noi vogliamo fare bene. Parlando con i ragazzi ho ricordato che tutti hanno obiettivi con i club ma sono convinto che nessuno penserà a questo. È una squadra di bravi ragazzi, abbiamo davanti un paio di impegni complicati ma hanno tutti voglia. Attacchi alla Federazione? Ogni tanto leggiamo qualcosa che non ci fa piacere. C'è rispetto per tutti e sarebbe bello se lo stesso rispetto ci fosse per le istituzioni".

Sulla situazione del CT: "Di Biagio ha una serenità incredibile, è motivatissimo.È un vero professionista: con lui non abbiamo accennato nessun discorso sul futuro. Ne parleremo, da due mesi stiamo pensando alle scelte da fare, ma le persone che stiamo monitorando hanno tutte impegni contrattuali al momento. Ci vuole calma, non escludiamo nessuno, la scelta sarà buona e serena. All'estero apprezzano i nostri allenatori più che i giocatori. CT straniero? Non ci abbiamo mai pensato, la panchina azzurra deve essere di un italiano. Deadline? Prima dell'inizio della prossima stagione, non so se prima della partita con la Francia a giugno. Dipenderà dalle disponibilità che avremo e da queste 2 partite. Senza togliere nulla a chi sta lavorando adesso, la Nazionale è un patrimonio dello sport italiano e dobbiamo cercare il meglio. Se questo meglio verrà fuori da queste partite bene, altrimenti faremo altri pensieri con grande serenità. Voglio che ci sia senso di appartenenza".

Il duello tra Juve e Napoli può creare problemi?

"Non è arrivato nessun tipo di segnale in questi giorni. L'Argentina non schiererà Messi".