RMC SPORT - Fabbricini: "Grati a Di Biagio, non escludiamo nessuno"

Ospite dei microfoni di RMC Sport, il commissario della FIGC Roberto Fabbricini ha parlato così della Nazionale e della situazione del ct Di Biagio: "Di Biagio ha lavorato da vero professionista, ha anteposto gli interessi dei ragazzi a quello personale e dato grande importanza a questo doppio impegno internazionale. Ha dato serenità al gruppo, gli sono grato e gliel'ho detto stanotte sull'aereo, è una risorsa importante per la federazione. I risultati sono stati alterni, ma aveva una squadra giovane", le sue parole da Viareggio, dove si sta giocando la finalissima della Coppa Carnevale.

Il ct verrà scelto anche sulla base di parametri economici: questo taglia fuori i grandi nomi?

"L'ho detto sin dall'inizio, non sono un intenditore di calcio ma credo che serva un nome in grado di avere grande forza e voglia di fare per la Nazionale, mettendo davanti gli interessi del gruppo. Il discorso del bilancio è importante non solo per una questione di danari, ma anche etica".

Il venti di maggio dovrebbe essere la data giusta?

"Costacurta ha il mandato di seguire questa situazione, noi speriamo che sia intorno al venti maggio, forse anche qualcosa prima".

Ancelotti prende tempo e Mancini non vorrebbe essere una seconda scelta:

"La scelta dovrà essere fatta su una persona con grande entusiasmo, non escludiamo davvero nessuno. Di Biagio? E' una risorsa della federazione, sarà importante averlo con noi con qualsiasi ruolo".

La sua presenza qui testimonia la stima per la manifestazione:

"Ho fatto questa rincorsa da Londra a qui l'ho fatta per due motivi: grande rispetto per chi fa oganizzazione internazionale in Italia e qui hanno registrato da poco la tremillesima partita, mi pare una cosa importante. Inoltre vogliamo dare il segnale che solo dai giovani possiamo ripartire".

Buffon lo ritroveremo nelle prossime amichevoli?

"Non so cosa ha deciso, è una figura emblematica, e in qualche modo lo ritroveremo in campo con la maglia azzurra ma poi dipende anche dalle sue scelte a livello di club".

Oggi le squadre sono scese in campo con la maglia numero 13 in ricordo di Astori, ieri grande commozione di Wembley:

"E' stato molto toccante, rispetto ai nostri raccoglimenti che spesso vengono interrotti in maniera brutale, ieri è stato un lungo minuto di applausi".