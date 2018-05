RMC SPORT - Fabbricini: "Mancini, buona la prima. Bravo Balotelli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Fabbricini, commissario straordinario della FIGC, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dell'Italia di Mancini, che ieri ha esordito con una vittoria sull'Arabia Saudita: "Si è vinto e il risultato va bene. Non ero presente a San Gallo, ma ho visto buone cose nel primo tempo, una squadra giovane, veloce e vivace, mentre nella ripresa siamo calati un po' per la stanchezza. Nel complesso prova positiva, a Nizza contro la Francia sarà difficile, ma l'importante era cominciare bene. Abbiamo rivisto Balotelli in campo, ha fatto un bel gol".

Su Balotelli: "Spero sia la volta buona per lui, l'ho visto con l'atteggiamento giusto, forse la maturità è arrivata anche per lui".

Sulla situazione della Lega: "Non ho parlato con il Presidente del CONI, ma credo che la Lega Serie A voglia mettere sul tavolo qualche argomento in funzione Federazione. Non so se ci sarà candidatura alternativa ad Abete ma probabilmente è bene che ci sia. Slittamenti? Cercheremo di rispettare i tempi; è pur vero che dal CONI dovrebbe arrivare il licenziamento dei principi informatori e dovremo tenerne conto: l'assemblea si farà con le vecchie modalità ma dovremo adeguare lo Statuto a quelli che sono i dettami del Comitato".