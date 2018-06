RMC SPORT - Fabbricini: "Valcareggi ci ha fatto guardare il mondo dall'alto"

Fonte: Dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Fabbricini, commissario straordinario della FIGC, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport a margine della presentazione del libro sull'ex CT azzurro Ferruccio Valcareggi: "Un ricordo di un grande personaggio. In occasione dei 120 anni della FIGC vogliamo ricordare tutti i personaggi che hanno fatto grande il calcio italiano e la Federazione. Abbiamo ricordato i giocatori del presente e del passato, oggi ricordiamo il grande Ferruccio che qui a Coverciano era di casa e che ci ha permesso, come molti altri, di guardare il mondo dall'alto verso il basso. Speriamo di tornare a farlo in futuro.

Sull'intitolazione della Casa dei tecnici di Coverciano a Valcareggi: "Qui si fa cultura e formazione. I tecnici passeranno molto tempo qui a Coverciano, vivranno il calcio in maniera completa, e l'edificio dove vivranno, studieranno e faranno riunioni sarà intitolato a Ferruccio".

Sulla Nazionale maschile e quella femminile: "Veniamo da una pagina che ci ha lasciato l'amaro in bocca e che va cancellata al più presto. Abbiamo intrapreso una strada nuova, che ci porterà a posizioni più congrue. Per quanto riguarda le donne, ci stiamo impegnando fortemente e le ragazze hanno fatto progressi incredibili, il campionato è diventato appetibile e competitivo e stiamo entrando in una dimensione internazionale. Una vittoria ci schiuderebbe le porte per i Mondiali del prossimo anno, ci mancano due punti. Speriamo di chiudere i conti già col Portogallo".

Sulle parole di Balotelli e la cittadinanza prima dei 18 anni: "Sposo la sua causa ma entriamo in un campo minato. È giusto che chi è nato e cresciuto in Italia abbia la cittadinanza. Balotelli è un uomo nuovo, un elemento recuperato per la Nazionale e ha mostrato maturità. È un ragazzo eccezionale e sono contento che sia tornato".

Sulle prime partite con Mancini CT: "Fare un bilancio è un'impresa un po' spericolata. Sono state tre partite con difficoltà differenti. Mancini sta lavorando sui giovani, è un gruppo che lavora e lavorerà bene. Lui è sereno e dovrà trasmettere questa serenità all'ambiente. Ha fatto giocare tutti i convocati nelle tre sfide, e mancava qualche elemento che può dare tanto e aiutare a far crescere i giovani".

Sulla vicenda-Milan: "Mi sono già espresso. La mia preoccupazione è dovuta al fatto che sia coinvolto un patrimonio del calcio italiano. Noi non indaghiamo, ci auguriamo che un club con una grande tradizione non subisca sanzioni pesanti".