RMC SPORT - Fabian: "Dalla Spagna sicuri, Sarri vuole Icardi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lucas Fabian, giornalista argentino, si è espresso così sul caso Icardi e sul possibile ritorno di Mourinho al Real Madrid in diretta nel 'Live Show' di RMC Sport.

Icardi rinnoverà con l'Inter?

"In Spagna dicono che Icardi sia vicino al Chelsea, Sarri se lo vorrebbe portare in Inghilterra. Lui è interessato al Chelsea, giocherebbe in Premier e troverebbe un allenatore italiano che lo conosce bene. Icardi mi sembra il giocatore giusto anche per il Real, in Liga potrebbe fare di tutto".

Sul prossimo allenatore del Real Madrid:

"Adesso il Real sta giocando contro il Leganes quasi senza pubblico. Mourinho vuole tornare al Real Madrid, ha un buon rapporto con Perez e il suo agente, Jorge Mendes, sta parlando con la società. Ha avuto problemi con Sergio Ramos, ma chi decide a Madrid è Perez".