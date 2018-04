RMC SPORT - Faccini: "Infastidito dalla presunzione del Barcellona"

© foto di www.imagephotoagency.it

Alberto Faccini, ex attaccante della Roma, a RMC Sport, parla così della gara vinta ieri sul Barcellona: "Ho seguito la partita all'Olimpico e ho ancora l'adrenalina addosso perché ero infastidito dalla presunzione del Barcellona. Ero in tribuna con Aldair, Zago, Bruno Conti e tanti altri. Dobbiamo vivere il momento. Eliminare il Barcellona dei campioni è già un grandissimo successo per tutti i tifosi della Roma. Se poi questa squadra giocherà ancora così anche gli avversari si dovranno preoccupare".