RMC SPORT - Falsini: "Zaniolo, errore della Fiorentina. Brava la Roma"

Gianluca Falsini, ex giocatore anche di Parma e Verona oggi allenatore soprattutto di squadre giovanili, a RMC Sport Live Show ha parlato così: "Credo che Hamsik alla fine andrà in Cina. Questi sono tira e molla per cercare di guadagnare di più dalla cessione del giocatore. Mi sembra eloquente in tutto questo che il giocatore abbia già deciso di lasciare Napoli. De Laurentiis sta cercando di guadagnare qualcosa in più".

Sei un allenatore di lungo corso a livello giovanile. Quanto è complicato capire che per le mani si ha un potenziale fuoriclasse tipo Zaniolo?

"La Fiorentina non ci ha visto bene sul giocatore tanto che lo hanno mandato via. L'Inter invece sapeva che tipo di giocatore aveva per le mani e non lo volevano cedere ma era l'unico modo per arrivare a Nainggolan. Bravo Monchi a strapparlo all'Inter. A 16 anni è difficile dire che Zaniolo o Chiesa o Pellegrini possono diventare dei campioni ma il talento si vede già. E quando le società hanno giocatori di talento nelle giovanili mai e poi mai devono lasciarli andar via. Zaniolo era un giocatore di talento anche a Firenze e la Fiorentina non doveva lasciarselo scappare".

Cosa pensi del momento del calcio italiano anche in chiave Nazionale?

"Dobbiamo fare i complimenti a Mancini che ha iniziato un percorso da fare. A livello italiano siamo indietro per quanto riguarda il settore giovanile. Dobbiamo iniziare a lavorare alla base e in Italia sono poche le società di calcio che fanno veramente il settore giovanile. Cutrone? Il Milan deve centrare la qualificazione in Champions League sennò i programmi che stanno facendo cambierebbero in maniera significativa. Cutrone è un giocatore di talento come Piatek e i calciatori di talento devono giocare altrimenti".

Il Parma da neopromosso sta facendo bene?

"Lode al pragmatismo. D'Aversa stra sfruttando al meglio le qualità dei giocatori che ha in rosa. Il Parma gioca di contropiede con giocatori molto veloci e che sanno attaccare bene la profondità. Inoltre il Parma ha una fase di non possesso molto efficace. In più c'è Bastoni che a breve potrebbe diventare un tassello della Nazionale di Mancini".