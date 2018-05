RMC SPORT - Fassone: "Milan-Guizhou, accordo su ricavi e giovani cinesi"

Fonte: Dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Federico Gaetano

Da Casa Milan l'ad rossonero Marco Fassone ha preso la parola a proposito del nuovo accordo di partnership tra il Milan e il Guizhou Hengfeng. Queste le dichiarazioni riprese da RMC Sport: "Un accordo commerciale che andiamo a stipulare attraverso la nostra società cinese, Milan China. Ha avuto un periodo di rodaggio con la costituzione della società lo scorso mese di ottobre, poi con lo startup di una serie di contratti stipulati dal nostro direttore commerciale. Questo terzo accordo è particolare. Non fa parte delle sponsorizzazioni, ma ha caratteristiche speciali, vanno al di là dei rapporti tipici. E' più un accordo di strategia, di programmazione di lungo periodo. Un accordo volto a massimizzare i ricavi. Per i club cinesi una delle cose più importanti è costruire giovani calciatori cinesi. La Cina è passata dal periodo di grande importazione di stelle, al momento della crescita dei talenti locali. In quest'ottica il Milan rappresenta un bacino di conoscenza e di know-how, tanto che un club come questo ha ritenuto opportuno creare una fusione di sviluppo perché il loro settore giovanile nei prossimi anni si sviluppasse con le metodologie del Milan. In questo caso ha una valenza tecnico/commerciale, vogliamo supportare un settore giovanile per far sì che nascano giocatori cinesi pronti a vestire in un futuro la maglia della loro squadra".