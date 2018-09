RMC SPORT - Fazio: "Potevamo vincere col Milan ma serve autocritica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Federico Fazio, difensore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara persa contro il Milan: “Potevamo vincere, pareggiare o perdere come nell’ultimo minuto. Dobbiamo essere autocritici, dobbiamo lavorare e migliorare. Sappiamo che abbiamo le capacità, io le conosco. Dobbiamo ribaltare questa situazione. Modulo? Non cambia niente, siamo una squadra, siamo tanti giocatori che dobbiamo abituarci a giocare come vuole il mister. Al di là del modulo, per noi non cambia niente. Potevamo vincere con un'occasione prima rete del Milan, non dobbiamo essere negativi, dobbiamo migliorare e guardare avanti. Higuain? Abbiamo giocato solo una partita contro di loro, non ne posso parlare. Gol annullato? Non l'ho visto, non ne posso parlare"