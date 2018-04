RMC SPORT - Fedele: "Al Milan serve un bomber come Icardi o Immobile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Furio Fedele, giornalista del Corriere dello Sport, ospite di RMC Sport ha descritto così il Milan dopo lo 0-0 di ieri pomeriggio contro l'Inter nel derby di Milano: "Un Milan ancora fragile, abbastanza stanco, dove non si è visto assolutamente Suso, dove la difesa bene o male ha retto mentre il centrocampo no. E sopratutto in attacco manca quel bomber da 20-25 gol che ha chiesto anche Gattuso quando gli hanno domandato cosa gli piacerebbe avere in vista del rinnovo del contratto. In questo momento Cutrone, Kalinic e André Silva insieme hanno segnato 13 gol, basta vedere cosa hanno fatto Icardi e Immobile da soli per capire qual è il gap e qual è il vero problema di questo Milan".