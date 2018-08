RMC SPORT - Fedele: "Ancelotti ottiene sempre risultati importanti"

Il giornalista Furio Fedele è intervenuto ai microfoni di RMC Sport Live Show per analizzare la sfida tra Napoli e Milan: "Il Milan ha giocato in dieci finché Biglia è stato in campo. Il suo acquisto l'anno scorso è stato frettoloso da parte della vecchia gestione rossonera. L'esordio di Bakayoko è stato difficile perché il nuovo acquisto va allenato tatticamente. Questo il Milan è sulla strada giusta, c'è tanto da lavorare e questa sera si è vista anche la maggior esperienza di Ancelotti nei confronti di Gattuso".

Napoli?

"Ancelotti riesce sempre ad ottenere risultati importanti. Ospina non mi pare un fenomeno ma il Napoli ha sei punti in classifica e dimostra di trovare sempre la via del gol, com'era la squadra di Sarri".