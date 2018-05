RMC SPORT - Fedele: "Gattuso senza colpe per la stagione del Milan"

Il giornalista Furio Fedele intervenuto nel corso di RMC Sport Live Show ha parlato della finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus sul Milan per 4-0 soffermandosi sulla stagione dei rossoneri a due gare dal termine e sollevando il tecnico Gattuso da ogni responsabilità: “Mancano ancora 180 minuti e se il Milan non andrà in Europa League il bilancio sarà negativo. Chi non ha colpe è certamente Gennaro Gattuso che è arrivato a stagione in corso in una situazione già complicata".