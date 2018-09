RMC SPORT - Fedele: “Italia in crisi, buoni calciatori passati per fenomeni”

Lorenzo Insigne non è stato schierato titolare da Roberto Mancini per la sfida tra Portogallo e Italia. A commentare l'esclusione dell'attaccante del Napoli, attraverso le frequenze di RMC Sport, ci ha pensato Enrico Fedele.

Insigne fuori dai titolari dell'Italia contro il Portogallo. Eppure è uno dei migliori attaccanti del nostro calcio. “Il calcio italiano vive un momento di grande crisi, è finito il tempo di Totti, Del Piero, Cannavaro, Nesta. C'è una generazione di buoni calciatori passati per ottimi elementi, qualcuno anche per fuoriclasse. Ma non è così. Mancini ha fatto una rivoluzione, sta facendo degli esperimenti. Il 4-4-2 di stasera vede un buon calciatore come Lazzari schierato come esterno destro, scimmiottando Zambrotta. In casa Italia, da parte del selezionatore, un po' di confusione c'è”.

Insigne non riesce a fare la differenza con la maglia dell'Italia. Arriverà la sua esplosione con la selezione azzurra? “E' un ottimo calciatore ma non è un fuoriclasse. Ha l'intelligenza dei napoletani, che mette in mostra le cose che sa fare. Io dico che sa fare tre cose, quelle che con Sarri gli venivano in automatico. La sua grande intelligenza lo spinge a fare questo: sterzata, lancio per Callejon oppure il tiro a giro. Quando non riesce a realizzare queste giocate, deve inventare altro e va in difficoltà. Ci sono calciatori che hanno più numeri, ma non riescono a mostrarli in gara. Adesso Insigne deve cominciare a leggere e metabolizzare lo spartito di allenatori diversi da Sarri”.